Una democrazia si misura dallo spazio che concede alle minoranze. La recente proposta di riforma elettorale rischia di dimenticare questo principio cardine. L’introduzione di un ballottaggio obbligatorio tra le due coalizioni maggiori apre un dibattito profondo. Al centro della discussione ci sono i seggi. C’è il diritto inalienabile dei cittadini di essere rappresentati. Il meccanismo proposto appare chiaro nella sua intenzione politica. L’obbiettivo dichiarato è garantire la massima governabilità. Un vincitore certo serve a evitare paralisi istituzionali e veti incrociati. Tuttavia, il prezzo democratico da pagare rischia di essere troppo alto.

Il secondo turno forzato tra i due blocchi polarizza il voto. Trasforma la competizione in una scelta binaria obbligatoria. In questo scenario, le piccole componenti politiche subiscono un danno gravissimo. Vengono schiacciate del tutto dalle dinamiche del voto utile. I partiti minori non hanno le risorse per competere da soli. Nello stesso tempo, perdono potere contrattuale all’interno delle grandi alleanze. Il loro ruolo di stimolo ideale viene azzerato. Si assiste così a una omologazione forzata del panorama politico locale. Questa scelta centralista si scontra con i principi costituzionali. L’art. 3 difende l’uguaglianza sostanziale e la rimozione degli ostacoli democratici. L’art. 49 riconosce il diritto di associarsi liberamente in partiti. L’obbiettivo fondamentale è determinare la politica nazionale e locale in modo democratico. Tagliare fuori le minoranze lede questi diritti fondamentali. La Costituzione non ha mai voluto un sistema basato sull’esclusione. Ha sempre cercato una sintesi equilibrata tra stabilità e pluralismo. Ridurre lo spazio delle forze minori significa silenziare intere fette di elettorato. Significa spingere i cittadini verso l’astensionismo. Se il voto non incide, il cittadino si allontana. Le riforme elettorali dovrebbero invece stimolare il coinvolgimento popolare. La frammentazione non si combatte cancellando le differenze per legge. Si combatte migliorando la qualità della proposta politica. Una coalizione pigliatutto cancella le sfumature e le identità territoriali. Le regioni hanno bisogno di voci plurali per governare la complessità locale.

I territori presentano istanze specifiche e spesso frammentate. I piccoli partiti interpretano queste esigenze locali con precisione. Un bipolarismo esasperato cancella i bisogni delle comunità periferiche. La ricerca della stabilità non può diventare una scusa. Non si può sacrificare il pluralismo sull’altare della gestione del potere. Il rischio concreto è la creazione di oligarchie politiche bloccate. Due grandi apparati che si spartiscono le istituzioni nazionali. Senza il controllo e lo stimolo critico delle forze indipendenti. La democrazia vive di contrappesi e di visioni alternative. Il ballottaggio tra coalizioni rischia di spegnere questo motore vitale. Il Parlamento deve fermarsi e riflettere con urgenza. La governabilità è un valore, ma la rappresentanza lo è di più. Non si possono riscrivere le regole del gioco democratico a colpi di maggioranza. Serve un confronto aperto con tutte le sensibilità politiche. Bisogna trovare soluzioni che uniscano efficienza e rispetto della Costituzione. La partecipazione non è un lusso nei momenti di tranquillità. È la base stessa della legittimità delle istituzioni nazionali. Limitare l’accesso alle Camere significa indebolire la fiducia dei cittadini. Una democrazia che esclude è una democrazia più debole. Il rispetto della Costituzione rimanga la bussola di ogni riforma futura.

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Antonio Mazzocchi