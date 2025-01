Il blitz nel Kursk ha dato un segnale: l’esercito ucraino è vivo e vuole infastidire Mosca nel suo nervo scoperto, quell’oblast invaso ad agosto e che Vladimir Putin fatica a riconquistare. La partita per Volodymyr Zelensky riguarda soprattutto il peso di questa regione in vista di un futuro negoziato. Il presidente ucraino, sin dall’agosto del 2024 (quando avviato l’incursione nella regione russa), ha sempre detto di non avere alcun interesse nel prendere definitivamente il controllo del Kursk.

Il suo obiettivo è quello di arrivare a un eventuale tavolo delle trattative con qualcosa di succulento da scambiare con Putin, qualcosa a cui lo “zar” non può rinunciare. E anche il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dalla Corea del Sud ha confermato che l’operazione nella regione russa, come l’offensiva di domenica con sei brigate, “è importante, perché è sicuramente un elemento da tenere in considerazione in eventuali negoziati che potrebbero svolgersi nel corso dell’anno”.

I possibili rischi

Lo scopo di Zelensky appare dunque chiaro. Ma questo comporta anche dei rischi. Risvolti negativi che erano già stati palesati dagli esperti durante l’estate e soprattutto nelle prime settimane d’autunno, quando si è compreso che l’esercito ucraino avrebbe mantenuto a fatica i territori catturati a Mosca. Putin ha accusato il colpo, ha visto migliaia di suoi abitanti costretti a essere sfollati, ha visto centinaia di soldati catturati e scambiati con i prigionieri di guerra ucraini, e per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale una porzione di terra russa è stata invasa da forze nemiche. Però, nonostante lo shock iniziale, il Cremlino ha saputo riprendersi a fatica una parte della regione occupata. E questo lo ha fatto anche grazie all’aiuto di un alleato senza scrupoli, la Corea del Nord, che ha mandato armi, munizioni e undicimila soldati in prima linea con l’armata dello zar. Uno scambio che è servito a Putin per avere forze fresche da mandare nel Kursk senza distrarre truppe dal Donbass. Mentre per Kim Jong-un, l’interesse è quello di ottenere carburante, aiuti alimentari, soldi, ma anche tecnologie per la difesa aerea.

Asse Russia – Corea del Nord

Qualcuno ipotizza che Putin abbia autorizzato anche l’invio in Corea del Nord del sistema S-400. Altri hanno messo in guardia dalla possibilità che il Cremlino possa cedere know-how in campo nucleare. Secondo Washington, Mosca sarebbe addirittura pronta a riconoscere alla Corea del Nord lo status di potenza atomica. Ma Blinken, parlando con la sua controparte sudcoreana Cho Tae Yul, ha anche accennato alla possibilità che Mosca dia a Pyongyang tecnologie satellitari e spaziali. E non è certo un caso che Kim, proprio nel giorno dell’arrivo di Blinken a Seul, abbia ordinato il lancio di un missile balistico (per gli osservatori sudcoreani un missile ipersonico) che è caduto nel Mar Cinese Orientale. “Gli Usa si aspettano che la Corea, insieme a Giappone, Australia e Nuova Zelanda, continuino ad intensificare la cooperazione con la Nato per difendere insieme le regole e i principi internazionali”, ha affermato il segretario di Stato americano. E appare ormai chiaro che Atlantico e Pacifico parlino ormai la stessa lingua. Perché Russia e Corea del Nord rappresentano spine nel fianco su due diversi fronti uniti.

Le mosse dello zar

Kiev e l’Alleanza Atlantica osservano le mosse dello zar e di Kim con molta attenzione. Soprattutto per i risvolti strategici nel Kursk. Ma quello che preoccupa gli avversari di Putin è la pressione russa nell’est dell’Ucraina. Perché mentre il ministero della Difesa ha affermato che “il tentativo di sfondamento” delle forze ucraine nel Kursk è stato fermato e che “le principali forze nemiche sono state distrutte mentre cercavano di avanzare verso le fattorie di Berdin”, nel Donetsk la prima linea ucraina è di nuovo costretta a indietreggiare. La Difesa di Mosca ieri ha annunciato la conquista del villaggio di Dachenskoye. E poco prima, le forze russe avevano dichiarato di avere ormai il controllo della città-chiave di Kurakhove (Khurakovo in russo), che rappresenta uno dei punti cruciali per assediare in maniera definitiva Pokrovsk. La pressione nella parte orientale del Paese invaso è enorme. Zelensky sa che si sta avvicinando il momento delle trattative.

Le garanzie per Kiev

Ma parlando al giornalista statunitense Lex Friedman, il presidente ucraino ha di nuovo messo le cose in chiaro: è pronto al cessate il fuoco ma servono garanzie di sicurezza per Kiev. Garanzie che possono essere date solo da Donald Trump e da tutta l’Europa. E ieri il presidente francese Emmanuel Macron, in un incontro con gli ambasciatori, ha lanciato l’assist anche al presidente eletto degli Stati Uniti. Gli ucraini, per il capo dell’Eliseo, dovranno ‘’condurre discussioni realistiche sulle questioni territoriali’’. E gli Usa devono “convincere la Russia a venire al tavolo dei negoziati’’, gli europei dovranno ‘’costruire garanzie di sicurezza’’ per Kiev.

© Riproduzione riservata

Lorenzo Vita