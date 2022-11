Era di passaggio in Italia ma di lui si sono perse completamente le tracce a Torino. Era il 9 maggio 2019 quando Liam Biran, sommelier originario del New Jersey, 32 anni all’epoca della scomparsa, è passato per la stazione di porta Susa dove ha comprato un biglietto per Aosta. Poi nulla più, i suoi genitori lo cercano da 3 anni. Pochi giorni fa il ritrovamento proprio nei boschi di Aosta di una tenda e di una maglietta che potrebbero essere i suoi. Nella puntata del 16 novembre di Chi l’Ha Visto? Saranno ospiti proprio i genitori di Liam.

Liam era arrivato a Torino con un volo da Atene. Alla sua famiglia aveva detto che da lì sarebbe partito alla volta di Parigi con un treno. Ma dalle indagini è emerso che in stazione con la sua carta di credito comprò un biglietto per Aosta. Da quel momento non ci sono più sue tracce, è come svanito nel nulla. Le ricerche sono continuate senza nessun esito finchè un telespettatore ha segnalato a Chi l’Ha Visto di aver visto tra dicembre e gennaio scorsi nei boschi di Saint-Pierre, ad Aosta, la tenda simile a quella del 32enne scomparso.

Secondo quanto ricostruito da Today, l’uomo avrebbe raccontato che quando vide la tenda, in quell’area di località Babelon, c’era odore di “animali morti”. La segnalazione del ritrovamento è stata fatta ai carabinieri che hanno acquisito la tenda e il materiale contenuto al suo interno per capire se possono essere di Liam. Secondo quanto riferito dalla trasmissione, i genitori di Liam avrebbero riconosciuto in quei materiali ritrovati in particolare una camicia che sostengono appartenere al loro figlio. E così si riaccende la speranza di ritrovare il 32enne a tre anni dalla sua scomparsa.

Le ricerche sono riprese nei boschi sopra Saint-Pierre. Non sono stati trovati documenti. La perlustrazione dell’area da parte dei vigili del fuoco, con l’ausilio dei droni, potrebbe portare ad ulteriori novità. Gli investigatori procedono con cautela: gli oggetti trovati nel bosco sono molto usurati dalle intemperie e non è chiaro ancora se sia stata riscontrata una certa corrispondenza con gli effetti personali che Liam aveva in viaggio con sé. Certo è che la famiglia torna a sperare in una svolta.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

