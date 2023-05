LinkedIn, il social network dedicato al lavoro di proprietà di Microsoft, ha annunciato che licenzierà 716 dipendenti nel mondo. Il numero di persone licenziate è pari a circa il 3,5% dei 19.000 dipendenti. Nell’ultimo trimestre, i ricavi di LinkedIn sono aumentati dell’8% rispetto a un anno prima a 3,7 miliardi di dollari.

In un messaggio ai dipendenti, la società ha inoltre annunciato la chiusura dell’app InCareer pensata specificatamente per il mercato cinese, lanciata nel dicembre 2021. “Sebbene InCareer abbia avuto un certo successo nell’ultimo anno grazie al nostro forte team con sede in Cina, ha anche incontrato una forte concorrenza e un clima macroeconomico difficile”, ha dichiarato il ceo di Linkedin Ryan Roslansky nel messaggio.

InCareer eliminerà tutti i dati degli utenti entro il 9 agosto, stando a quanto riferito sulla pagina della piattaforma. Inoltre, la società continuerà a gestire altre attività in Cina, tra cui il Linkedin Learning il servizio che fornisce corsi video tenuti da esperti di settore. Roslansky ha però segnalato che la società continuerà a “gestire le spese” nell’anno a venire, suggerendo che potrebbero essere sul tavolo ulteriori tagli ai costi o licenziamenti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo