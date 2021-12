Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato accoltellato dal fratello maggiore al culmine di una lite le cui ragioni sono ancora al vaglio da parte dei carabinieri.

E’ quanto successo nella tarda serata di sabato 18 dicembre in un’abitazione di Pompei, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della sezione operativa di Torre Annunziata che hanno arrestato un ragazzo di 25 anni, incensurato, per lesioni aggravate.

Secondo quanto ricostruito, durante una lite con il fratello più giovane (anch’egli incensurato) ha raccolto un coltello da cucina e gli ha inferto una coltellata alla gamba destra. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Castellammare di Stabia e poi trasferita al Monaldi dove è tuttora in prognosi riservata, purtroppo in pericolo di vita perché il fendette avrebbe interessato l’arteria femorale.

I militari, allertati da una segnalazione al 112, sono arrivati sul posto e bloccato l’aggressore. L’arma è stata rinvenuta e sequestrata. Per il 25enne gli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

