Avrà perso la pazienza, preso la pistola, fatto fuoco e quindi è fuggito: a tutto gas. E due persone sono rimaste ferite dai colpi di arma da fuoco esplosi in strada, nella serata di ieri, che sembrava una serata tranquilla a via Cristallini, nel Rione Sanità a Napoli. Al momento la Polizia tende a escludere l’agguato o una dinamica riconducibile alla criminalità.

Sarebbe scattato tutto per una questione di viabilità: una precedenza stradale. Erano le 21:00 nel quartiere nel centro storico di Napoli. Gente in strada, nei pressi di una paninoteca. Due clienti, un uomo e una donna di nazionalità ucraina, 49 e 33 anni, sono stati raggiunti dai colpi esplosi in rapida sequenza. Non è chiaro se i due fossero insieme, come ricostruisce Il Mattino, e neanche se fossero in qualche modo coinvolti nel presunto alterco che ha generato la violenza.

Entrambi sono però in ospedale, trasportati all’Ospedale Pellegrini. Sono stati interrogati, hanno fornito il loro racconto agli agenti. Non sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e le ambulanze del 118. In corso le indagini.

I poliziotti hanno ascoltato anche alcuni testimoni presenti sul posto al momento dei fatti. L’aggressore avrebbe sparato senza mai scendere dall’automobile. Non si sa se era solo o in compagnia di altre persone nell’abitacolo. Si è dileguato a tutta velocità. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata della zona.

Solo due mesi fa, alla fine di agosto, sempre alla Sanità si era verificato un agguato che aveva colpito due giovani, un 19enne e un 18enne. Il raid intorno alle 2:00 di notte di lunedì 23 agosto in via Arena alla Sanità.

