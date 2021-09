Prima la lite poi la violenza di 19 coltellate nei confronti di un 19enne. Questo il drammatico epilogo di un venerdì sera in piazza Santa Maria della Fede a Napoli. I carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno sottoposto a fermo un 15enne napoletano, ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio del 19enne, commesso la notte tra il 17 e i 18 settembre.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e sarà posto al vaglio del GIP durante l’udienza di convalida. Documenta l’aggressione verosimilmente compiuta dal minore ai danni del 19enne, ferito con 19 coltellate durante una lite scoppiata per motivi futili. Il giovane è stato tradotto al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Tutto è successo nei giardinetti della piazza vicino alla Stazione Centrale. Vincenzo, 19 anni, era lì quando un altro ragazzo gli si è presentato davanti. Prima è scoppiata la lite, forse per una ragazzina, poi il 15enne avrebbe estratto il coltello e avrebbe iniziato a colpirlo con forza. Il 19enne è stato subito portato all’Ospedale Pellegrini in serie condizioni. Non è in pericolo di vita ma sul suo corpo sono stati riscontrati 19 colpi di un coltello dalla lama fortunatamente non troppo lunga.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro