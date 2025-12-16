Niente immunità per Alessandra Moretti, l’eurodeputata del Pd coinvolta nell’inchiesta Qatargate per presunta corruzione e riciclaggio. A deciderlo è l’aula del Parlamento europeo che ha votato a favore della revoca dell’immunità. Lo smacco al partito guidato da Elly Schlein arriva anche dal Movimento 5 Stelle che ha votato a favore della revoca. Una scelta, come sempre giustizialista nonostante l’inchiesta Qatargate si sia già sgonfiata negli anni, che il partito di Giuseppe Conte aveva annunciato da tempo.

A votare a favore della revoca ben 497 europarlamentari, mentre 139 hanno votato contro e 15 si sono astenuti. L’aula del Parlamento Ue ha invece respinto la richiesta di revoca dell’immunità per un’altra eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini (382 sì al mantenimento dell’immunità, 254 no e 19 astensioni). Anche per Gualmini gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle hanno votato a favore della revoca dell’immunità.

Caso Moretti, Zingaretti: “Certi sua correttezza”

In difesa di Moretti arrivano le parole di Nicola Zingaretti, capodelegazione PD al Parlamento europeo: “Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati. Continuo a pensare che già ora, dopo i chiarimenti prodotti, c’erano tutte le condizioni per tutelare di più le prerogative dei parlamentari ma ora nella fase che si apre ci sarà l’opportunità per verificare la sua estraneità. Intanto ora il suo impegno continuerà nel lavoro parlamentare”.

