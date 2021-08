Era arrivato da qualche settimana all’Atletico Terme Fiuggi dalla Pianese, dove avrebbe indossato la maglia numero 21. Marco Tampwo, giovane attaccante di serie D, è morto a causa di un malore nel pomeriggio di domenica 15 agosto. Ha avvertito i primi sintomi mentre si trovava nella sua abitazione a Mentana, in provincia di Roma. È stato subito soccorso, ma a nulla è valso il trasferimento in ospedale. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Disposta l’autopsia

Dalle prime ricostruzioni, sembra che il giovane, nato a Roma nel 2002, sia stato colpito da un infarto fulminante, ma sarà l’autopsia a fare luce sulla cause della morte. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità, oltre che il mondo del calcio dilettantistico. Molti i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa del calciatore, entusiasta di iniziare la sua nuova avventura all’Atletico Terme Fiuggi dopo due stagioni disputate con la U.S. Pianese.

“Il Presidente Davide Ciaccia e tutto l’Atletico Terme Fiuggi piangono il calciatore Marco Tampwo, arrivato da qualche settimana, e scomparso prematuramente a soli 19 anni. Non abbiamo parole davanti ad una simile tragedia. Ciao Marco” è il messaggio con cui il club ha annunciato la sua scomparsa.

Un messaggio di vicinanza alla famiglia è arrivato anche dalla Lega Nazionale Dilettanti: “Marco Tampwo si era da poco accasato all’Atletico Terme Fiuggi, dopo l’ottima esperienza alla prima stagione in #SerieD con la US Pianese. Se n’è andato in queste ore a causa di un malore fatale. Un abbraccio alla famiglia e alle due società da tutto #ilCuoredelCalcio.”

La scuola frequentata da Marco, l’Istituto Omnicomprensivo “Avogadro-Da Vinci” ad Abbadia San Salvatore, gli ha dedicato un commovente post: “Con immenso dolore apprendiamo la tragica notizia della morte del nostro alunno Marco Tampwo, che ci ha lasciato a soli 19 anni. Marco era un ragazzo meraviglioso… I suoi compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola si stringono intorno alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene.“

La famiglia dovrà attendere che la salma riceva il nulla osta per poter celebrare i funerali.

