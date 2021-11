Un appello ai milioni di francesi che ad oggi non sono ancora vaccinati e una stretta nelle misure anti Covid. Sono i due temi centrali nella conferenza del presidente francese Emmanuel Macron.

L’inquilino dell’Eliseo ha parlato stasera in diretta tv e ha ammonito sul rischio di una nuova impennata dei contagi se non vi sarà una decisa accelerata nella campagna di vaccinazione.

Per questo da Macron è arrivato un forte appello agli ‘scettici’: “Faccio un appello ai sei milioni di persone che ancora non si sono vaccinate. Per favore vaccinatevi, per proteggere voi stessi e gli altri“, ha detto il presidente rivolgendosi alla nazione. “Essere liberi – ha aggiunto – implica essere responsabili e solidali. Conto su di voi. Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, siamo riusciti a vaccinare 51 milioni di persone”.

Ma la novità più importante riguarda l’uso del Green pass: dal 15 dicembre prossimo in Francia la validità del certificato verde per chi ha più di 65 anni sarà condizionata al terzo richiamo del vaccino contro il Covid. “La pandemia non è ancora finita – ha spiegato Macron -, dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata“.

Sempre nel mese di dicembre le persone dai 50 ai 64 anni potranno prenotarsi per la terza dose, mentre sarà mantenuto l’obbligo di mascherina a scuola. L’invito del presidente francese è stato quello alla “prudenza” e ai “gesti di protezione” perché “tutto deve continuare come è stato finora, ogni allentamento delle regole è rinviato”, ha chiarito Macron.

Il perché è motivato, ovviamente, dai dati che emergono dagli ospedali: “Più dell’80% delle persone in rianimazione ha oltre 50 anni“, ha ricordato il presidente francese. Macron ha provato quindi a convincere i non vaccinati ricordando ancora una volta i rischi che si corrono senza protezione: “Una persona immunizzata ha 11 volte meno possibilità di ritrovarsi in ospedale in gravi condizioni. Miliardi di persone hanno già fatto queste iniezioni, vaccinatevi per poter vivere normalmente”.

