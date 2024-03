Momento di apprensione in casa Ferrari. Nel pomeriggio di oggi così come diffuso dalla stessa scuderia di Maranello in una nota sui suoi social, Carlos Sainz “è tornato in albergo dopo aver accusato un piccolo malore”. La stessa scuderia di Maranello ha diffuso l’informazione attraverso i propri canali social. Il pilota spagnolo, che si era distinto conquistando il terzo posto nel Gran Premio del Bahrain lo scorso sabato, ha avvertito un malessere mentre si trovava nel paddock della Ferrari, impegnato nella preparazione del Gran Premio dell’Arabia Saudita in programma per sabato.

Seguono aggiornamenti

Redazione

Luca Frasacco