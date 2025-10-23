Allerta arancione a Roma per maltempo: la Capitale si appresta a vivere un tardo pomeriggio di difficoltà, causate dal forte vento e dal rischio pioggia, con l’ordinanza del sindaco Gualtieri che scatterà in queste ore per vietare l’ingresso in tutti i cimiteri e le aree verdi, giardini, parchi, ville storiche, e altre zone a rischio per l’improvvisa caduta di rami e alberi.

Maltempo a Roma, allerta arancione per vento

Contestualmente sarà vietato lo svolgimento di attività non autorizzate nelle stesse aree, e il transito in alcune strade ritenute pericolose, con alberature compromesse, censita in classe “D”. L’ordinanza inoltre raccomanda ai cittadini di evitare di sostare all’aperto in zone esposte al vento, e di evitare l’attraversamento di aree versi e strade alberate. Il sistema di Protezione Civile del Lazio segnala pericoli per le prossime 18-24 ore. Nel dettaglio, attesa pioggia per le ore 18, quando la temperatura sarà stabile sui 20 gradi, ma i picchi di vento toccheranno i 23 km/h, 39 nodi.

