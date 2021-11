L’inverno è arrivato a gamba tesa nella vita degli italiani. Da giorni la pioggia sta allagando tutta Italia con una particolare intensità al Sud e al Centro. Strade che sembrano fiumi in piena, disagi di ogni tipo per la viabilità sono all’ordine del giorno. Ma a cosa è dovuto tutto ciò? Si tratta di un ciclone chiamato Poppea, ed è particolarmente intenso. Poppea è carico di temporali, freddo e perfino neve. E con sé porta l’allerta meteo in molte regioni perchè potrebbe determinare precipitazioni e venti anche di notevole intensità, proprio come quelli generati da Medicane, che hanno allagato la Sicilia alla fine di ottobre.

Attualmente Poppea sta determinando forte maltempo soprattutto al centro Sud. Secondo la Coldiretti ben undici tempeste di vento e pioggia si sono abbattute su Lazio e Campania in un solo giorno con alberi abbattuti, frane e allagamenti nelle campagne ed anche in città come a Roma e l’arrivo della neve in montagna. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti del passaggio del Ciclone Poppea che ha reso necessari cento interventi dei vigili nella Capitale, sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd).

“Sono evidenti anche in Italia – sostiene la Coldiretti – gli effetti dei cambiamenti climatici al centro della conferenza Onu di Glasgow Cop26. Siamo di fronte – precisa la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, che compromettono anche le coltivazioni nei campi con danni per oltre 2 miliardi di euro nel 2021, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne”. E si contano anche i disagi per i cittadini.

In Toscana edifici scoperchiati dal vento

In Toscana pioggia e vento forte hanno creato disagi nelle aree interne delle provincia di Pisa, in particolare a Palaia e a San Miniato, dove alcuni edifici sono stati letteralmente scoperchiati dalle raffiche di vento e tre famiglie sono state evacuate nella zona si San Miniato Basso. Una statua è stata invece abbattuta a Volterra e successivamente rimossa dalla sede stradale dai vigili del fuoco. A Palaia si contano diversi tetti danneggiati e due edifici nei pressi di Piazza della Repubblica, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, presentano danni più grandi, sempre alle coperture e sono stati resi parzialmente inagibili anche se non è stata necessaria alcuna evacuazione perché i locali direttamente interessati erano disabitati. Sono tuttora in corso interventi per rimuovere alberi, rami e tetti di abitazioni danneggiati. Complessivamente nella notte i vigili del fuoco hanno effettuato in provincia di Pisa 15 interventi di questo tipo.

Bombe d’acqua a Roma

Lazio Un muro di contenimento vicino a tre palazzine è parzialmente crollato nella notte a Monterotondo, vicino Roma, probabilmente a causa delle forti piogge. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Monterotondo. È accaduto in via Dora Riparia. È stato preventivamente interdetto dai pompieri l’accesso alle abitazioni a 22 nuclei familiari e chiuso l’accesso carrabile all’area di un istituto scolastico vicino. Non risultano feriti.

Sono oltre un centinaio gli interventi della Polizia Locale eseguiti nella notte a Roma a causa della forte pioggia. Gli agenti sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade, con chiusure temporanee, a causa di allagamenti, accumulo di fango su carreggiata e caduta rami che hanno interessato diverse zone della città. I vigili hanno inoltre prestato aiuto agli automobilisti rimasti con i veicoli in panne.

Tra i vari interventi, i principali hanno riguardato piazzale del Verano, via della Maglianella, via Cilicia, via della Pisana, sottopasso di Via Prati Fiscali , piazzale Ostiense. Pattuglie sono ancora impegnate in via Portuense, all’altezza di via Pacinotti, a causa della presenza di un copioso strato di fango su strada.

A Napoli un tronco cade sui binari e blocca la Circumvesuviana

Il tronco di un albero a causa del maltempo cade sui binari: tratta della Circumvesuviana interrotta in provincia di Napoli. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come a «causa della rimozione di un tronco in località Pompei-Villa dei Misteri, sulla tratta Castellammare di Stabia-Torre Annunziata, al momento la circolazione ferroviaria è interrotta». La tratta in questione insiste sulla linea Napoli-Sorrento.

Le previsioni per il weekend: Quando andrà via Poppea?

Quando tornerà il bel tempo? Secondo i metereologi che stanno monitorando il passaggio di Poppea, il weekend sarà ancora piegato dal cattivo tempo. Pressione in aumento al Nord, ma nel frattempo un vortice di bassa pressione collocato a Ovest della Sardegna continua a far sentire i suoi effetti su molte regioni. Il tempo tende a peggiorare nuovamente sulla Sardegna, poi da qui verso le regioni centrali e al Sud peninsulare, con fenomeni anche piuttosto intensi. Più asciutto ma freddo al Nord. Bisognerà aspettare la settimana prossima per un clima più mite.

