Un terribile incidente si è verificato alle ore 11 di questa mattina nella zona della Grotta dell’Acqua Bianca nel comune di Mandello del Lario in provincia di Lecco, dove un escursionista di 68 anni, pensionato residente a Biassono, ha perso la vita dopo essere precipitato in un burrone.

Stava salendo dalla fonte Acquabianca verso la località Versarico assieme ad altre cinque persone. L’uomo, rimasto indietro ha perso l’equilibrio scivolando nel vuoto di una scarpata per una trentina di metri.

Da Bergamo si è alzato in volo l’elicottero di Areu, assieme a due squadre del Soccorso alpino, che non hanno potuto far altro che accertare la morte sul colpo.

