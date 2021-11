Caos, traffico e apprensione per il grave incidente avvenuto questa mattina alle 8 sull’autostrada A4 Torino-Trieste all’altezza del al chilometro 141, all’altezza del bivio con la A58 Teem e Monza in direzione Milano.

Lo schianto, come riferisce Aspi, ha coinvolto tre mezzi pesanti e un’autovettura in un maxi tamponamento che ha mandato in tilt la circolazione. Sul posto sono intervenute le ambulanze provenienti da Brugherio e Vimercate, l’automedica, l’elisoccorso e le volanti della polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco.

L’intervento dei caschi rossi è stato necessario per liberare delle lamiere due autisti dei camion, rimasti intrappolati a seguito dell’incidente. I due conducenti, un 30enne e un 54enne, sono stati portati in codice Giallo all’ospedale milanese di Niguarda e al San Gerardo di Monza per vari traumi: uno di loro in particolare sarebbe in gravi condizioni.

Ricoverato anche il 43enne al volante dell’auto coinvolta nell’incidente: ha riportato ferite alla schiena e a una gamba ed è ricoverato al San Raffaele di Milano. Sono stati invece soccorsi sul posto, ma non ospedalizzati, altre due persone coinvolte nel maxi tamponamento.

A4 Milano-Brescia fine code causa incidente tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano (Km 144,2) e A4 Svincolo Monza (Km 139) in direzione Milano dalle 08:07 del 12 novembre 2021 https://t.co/xCrQduuJD7 — CCISS_Ministero (@CCISS_Ministero) November 12, 2021

Pesanti, ovviamente, anche le ripercussioni sul traffico. Attualmente, in direzione Milano, all’interno del tratto chiuso si registrano 2 km di coda e 3 km in corrispondenza del bivio con la A58 Teem. Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di prendere la A58 Teem, proseguire in A51 Tangenziale Est di Milano poi prendere la A52 tangenziale Nord e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni. Per le lunghe percorrenze dei veicoli diretti verso Milano si consiglia di uscire a Brescia e percorre la A35 Brebemi. Agli utenti diretti verso Brescia si consiglia di prendere la A50 Tangenziale ovest di Milano poi la A51 Tangenziale Est di Milano e infine la A58 Teem.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

Fabio Calcagni