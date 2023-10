In Israele sarebbero ancora presenti “due cellule dormienti” di Hamas pronte ad entrare in azione se i militari israeliani entreranno nella striscia di Gaza per un’operazione di terra.

È quanto si legge in un report di fonti qualificate dal quale emerge anche che l’invasione di alcune zone della Striscia da parte di Tel Aviv è uno scenario che viene dato per scontato. Quanto in profondità andrà invece l’operazione, sottolineano ancora le fonti, dipenderà dall’entità delle perdite provocate dall’attacco di Hamas.

Esercito Israele: bilancio morti sale a 350

Intanto sale a 350 il bilancio degli israeliani rimasti uccisi da quando Hamas ha lanciato il suo attacco all’alba di ieri, stando a quanto riferito dalle forze di difesa israeliane (Idf). In un briefing di questa mattina il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha riferito che le priorità ora sono porre fine ai combattimenti nelle comunità israeliane e controllare i varchi nella recinzione che divide Gaza e Israele.

