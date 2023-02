Giorgia Meloni sbanca anche alle elezioni regionali portando a casa la vittoria in Lombardia e nel Lazio. Il successo è suo, come dimostrano i dati: FdI primo partito in Lombardia, primissimo nel Lazio, regioni che verranno guidate rispettivamente da Attilio Fontana e Francesco Rocca. Ma il vero vincitore è l’astensione record. Nel Lazio ha votato il 37,2% della popolazione, in Lombardia il 41,6%: le percentuali più basse della storia.

Un dato gravissimo che ci racconta una distanza sempre più grande tra istituzioni e cittadini. Siamo davanti a una crisi della rappresentanza e della democrazia che deve preoccupare tutti, vincitori e vinti. Soprattutto chi ha trionfato: Giorgia Meloni è entrata a Palazzo Chigi parlando di un ritorno della politica. Lo scollamento è invece sempre più ampio, sempre più pericoloso rispetto ai processi democratici. Il centrosinistra esce sconfitto: una sconfitta annunciata ma non per questo meno bruciante.

Nelle due regioni al voto il Pd, che era dato per agonizzante, si attesta però intorno al 21% e dimostra di essere ancora la forza traino del centrosinistra. Dopo le elezioni politiche i Cinque stelle hanno fatto credere di aver vinto e di aver battuto i dem.

Il risultato diceva l’opposto, ma a forza di ripetere questa storiella, tutti hanno finito per crederci, a tal punto che Giuseppe Conte si è spacciato più volte come il vero leader della sinistra. Al contrario della vulgata, il Pd resta il perno della coalizione e i 5 stelle continuano a perdere: nel Lazio avevano il 27,3, ora sono sotto il 10; in Lombardia sono passati dal 17,8 al 4,3. Se Conte avesse appoggiato D’Amato, il centrosinistra ce l’avrebbe potuta fare. Ma una coalizione vincente non si fa con la calcolatrice: si fa con un progetto politico, un programma, una traiettoria.

L’occasione per il Pd è il congresso: chiarire la linea e aprire a tutte le forze di sinistra, rinnovando – chiedono Bonaccini e Schlein – la classe dirigente. Sommare non serve neanche per il destra-centro dove il successo di Meloni non può non avere ripercussioni. Il sorpasso è meno scottante dei timori della vigilia e soprattutto la Lega (meno FI) tira un piccolo sospiro di sollievo. Ma da oggi esiste una nuova opposizione, quella degli alleati.

Angela Azzaro Vicedirettrice del Riformista, femminista, critica cinematografica

Angela Azzaro