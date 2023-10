“Adesso abbiamo capito, è lui il lupo”. Da 48 ore Andrea Giambruno e i suoi fuorionda lanciati da Striscia la Notizia sono in Trend su X e poco fa, sempre via social, è stato silurato dalla premier Giorgia Meloni che ha ufficializzato la fine della loro relazione, durata quasi 10 anni, ma in crisi – stando alle parole della stessa Meloni – già da tempo.

Migliaia i commenti dopo le performance del first gentleman, compagno della premier Giorgia Meloni. Battute volgari, riferimenti sessuali espliciti e un atteggiamento che, pur scherzoso (giusto per essere garantisti), ha creato più di qualche imbarazzo alla diretta interessata.

Su X i commenti non perdonano. Da “le famiglie arcobaleno no. Ma “le famiglie tradizionali” che fanno “le threesome” sì” al fotomontaggio del Grande flagello con Giambruno che prova a giustificarsi con la premier (“Te posso spiegà amò”) che replica: “Zitto che te faccio ‘n occhio blu estoril”, in riferimento ai complimenti alla collega.

– Te posso spiegà amò

– Zitto che te faccio ‘n occhio blu estoril#Giambruno #Meloni pic.twitter.com/KWcgBvRd2p — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 19, 2023

C’è chi rispolvera lo storico discorso di Meloni, adattandolo ai fuorionda. “Adesso sappiamo che l’uomo #cristiano della #famiglia tradizionale si tocca il #pacco mentre parla con una donna; fa le #threesome e #foursome; ed è #aperturista”.

Chi invece lancia la nuova versione dello spot dell’Esselunga e della pesca delle polemiche, spot difeso settimane fa dalla stessa Meloni. “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante (new version)”…

L’ironia non si placa. “Altro fuorionda di #Giambruno a #StrisciaLaNotizia. Dopo questa figure di merda, la #Meloni il blocco navale lo fa direttamente sul pianerottolo di casa”.

Altro fuorionda di #Giambruno a #StrisciaLaNotizia. Dopo questa figure di merda, la #Meloni il blocco navale lo fa direttamente sul pianerottolo di casa. pic.twitter.com/sf9vIOKUMp — Gimmoriso’ (@Fawollo1) October 19, 2023

Ha raccolto invece centinaia di commenti di solidarietà e vicinanza il post di Giorgia Meloni che annuncia la fine della relazione con Giambruno.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

