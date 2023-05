Dopo le tensioni delle ultime settimane, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni potrebbero chiarire tutto in un incontro in programma, molto probabilmente, la prossima settimana. Ad annunciarlo fonti dell’Eliseo. “L’Italia rimane un partner molto importante per la Francia e gli scambi tra Parigi e Roma continuano a tutti i livelli” hanno chiarito all’agenzia Ansa facendo riferimento a un possibile incontro tra il presidente francese e la premier italiana in seguito alle polemiche suscitate dalle dichiarazioni del ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, sulla gestione dell’immigrazione da parte del governo italiano.

Dall’Eliseo chiariscono che “il presidente della Repubblica Macron avrà molto probabilmente occasione di incontrare Meloni la settimana prossima, in diversi momenti, a Reykjavík ma anche nel quadro del summit del G7″. Ci “saranno certamente degli scambi” tra il vertice del Consiglio d’Europa previsto a Reykjavik, in Islanda, il 16 e il 17 maggio e il G7 previsto in Giappone dal 19 al 21 maggio.

Non confermata al momento invece la visita ufficiale di Meloni in Francia a giugno.

seguono aggiornamenti

