Fratelli d’Italia sempre più su nei sondaggi, nonostante il passo zoppicante del governo tra annunci e smentite, in particolare sul fronte delle misure sull’economia. È il quadro che emerge dalla Supermedia di Agi/YouTrend pubblicata alla vigilia dell’Immacolata, basata su un paniere’ di 10 rilevazioni da parte di sei diversi istituti di ricerca (EMG data di pubblicazione 29 novembre e 5 dicembre, Euromedia 5 dicembre, Ipsos 26 novembre, Noto 1 dicembre, SWG 28 novembre e 5 dicembre, Tecnè 26 novembre e 3 dicembre).

Secondo questi dati, il partito di Giorgia Meloni continua la sua corsa verso quota trenta per cento, ormai molto vicina: FdI cresce di quasi mezzo punto in due settimane, portandosi al 29,6 per cento. Quello della presidente del Consiglio è l’unico partito a far registrare una crescita statisticamente significativa.

Chi sta dietro invece registra variazioni meno importante, in un verso o nell’altro. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si conferma secondo partito col 17,2% (-0,2%), ancora davanti al Partito Democratico (16,7%) alle prese col dibattito interno sul suo futuro e sulle primarie che dovranno ridisegnare le strategie future dei Dem.

Fuori dal podio la Lega, in leggera risalita all’8,8% ma comunque molto distante dagli alleati di governo meloniani. Quindi spazio al Terzo Polo di Renzi e Calenda al 7,8 per cento, quota che rimane stabile così come quella di Forza Italia al 6,9 per cento.

Tra i partiti cosiddetti ‘minori’ troviamo Verdi/Sinistra al 3,6% (-0,1), +Europa 2,5%, Italexit 2,1% (-0,2), Unione Popolare 1,% (+0,2) e Noi Moderati 1,1 (+0,1).

Guardando invece all’ambito delle coalizioni, il centrodestra di governo si rafforza ulteriormente sulle varie opposizioni: Meloni, Salvini, Berlusconi e quarta gamba centrista si portano al 46,4 per cento (+0,7%), mentre tanto il centrosinistra (Pd più rossoverdi) quanto il Movimento 5 Stelle sono in calo di consensi.

Supermedia liste

FdI 29,6 (+0,4)

M5S 17,2 (-0,2)

Pd 16,7 (-0,1)

Lega 8,8 (+0,1)

Terzo Polo 7,8 (=)

Forza Italia 6,9 (=)

Verdi/Sinistra 3,6 (-0,1)

+Europa 2,5 (=)

Italexit 2,1 (-0,2)

Unione Popolare 1,8 (+0,2)

Noi Moderati 1,1 (+0,1)

Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra 46,4 (+0,7)

Centrosinistra 22,8 (-0,8)

M5S 17,2 (-0,2)

Terzo Polo 7,8 (=)

Italexit 2,1 (-0,2)

Altri 3,7 (+0,5)

