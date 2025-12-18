Si terrà sabato 20 dicembre a Procida il Memorial Leonardo Primario. L’evento, giunto alla quinta edizione, ricorda uno dei promotori del gruppo procidano, non solo un imprenditore ma anche uno sportivo scomparso prematuramente nel 2019. Quest’anno la ASD Amatori Calcio Procida sfiderà il Team Stampa Campania, squadra dedicata alla memoria di Gianfranco Lucariello, storico giornalista sportivo e punto di riferimento per intere generazioni di colleghi. Madrina dell’evento sarà la giornalista del Mattino Rosa Monopoli.

L’evento si svolgerà sul campo Mario Spinetti di via Belvedere 6 di Procida, ed è in programma alle 11:00 di sabato 20 dicembre 2025. La partita di calcio a 11 sarà un momento di sport e solidarietà con la raccolta fondi per la Onlus Tam Tam Brasile un’associazione fondata nel dicembre 1996 da Rino Scotto di Gregorio dopo un’esperienza di volontariato di strada presso la Casa da Menor di Padre Renato Chiera, casa famiglia fondata in Brasile nel 1989. Tam Brasile ha come scopo primario l’allargamento del fronte della solidarietà a favore dei meniños de rua brasiliani. Da due anni l’associazione ha fondato il “Tam tam Village”, casa di accoglienza, ascolto e orientamento per i ragazzi di strada a Rio de Janeiro. L’associazione, inoltre, si propone di realizzare micro-progetti mirati allo studio e alla formazione di bambini e adolescenti delle favelas in situazioni di rischio o di abbandono. Tra i progetti da realizzare a medio termine nella struttura brasiliana c’è l’attivazione di “Na batida do pandeiro encontrei uma salda” (“Suonando il tamburo, trovai la via d’uscita”): laboratori culturali integrati finalizzati alla formazione e alla creazione di nuove professionalità e allo sviluppo dell’autostima dei ragazzi coinvolti. Per donazioni: IT97H0306909606100000413483.

Redazione