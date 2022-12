Campione anche sui social Lionel Messi: a neanche due giorni dalla vittoria del Mondiale di calcio in Qatar con la sua Argentina il capitano della Selección colleziona un altro traguardo, infrange un altro record. La sua foto mentre alza la Coppa del Mondo nel Lusail Stadium di Doha ha raccolto più like di qualsiasi altra foto postata nella storia. Oltre 58 milioni di “mi piace”, e continua a salire: continua a crescere mentre la Nazionale è atterrata in Argentina e si prepara al bagno di folla.

La foto è stata pubblicata domenica sera, poche ore dopo la vittoria dell’Argentina sulla Francia ai rigori. Ha battuto il record della foto di un uovo, pubblicata il 4 gennaio 2019 dal profilo “world_record_egg”, appositamente creato con l’obiettivo di segnare il record e di entrare nel Guinness dei primati. Quel profilo non aveva pubblicato più nessun’altra foto e nel giro di un paio di settimane aveva sfondato il precedente tetto di 18 milioni di like stabilito da un post di Kylie Jenner. Era arrivato a 56,16 milioni di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Egg Gang 🌎 (@world_record_egg)

Il post di Messi, in realtà una galleria di foto dei festeggiamenti, era arrivato nel giro di 24 ore al secondo posto della speciale classifica. E aveva battuto nientedimeno che un post di Cristiano Ronaldo: lo storico rivale della Pulga argentina, l’atleta col quale si era giocato Palloni d’Oro e Champions League e Liga spagnole negli anni dieci, nella rivalità individuale più significativa nella storia del calcio.

Cristiano Ronaldo aveva pubblicato lo scorso 19 novembre uno scatto alla vigilia dei Mondiali. Una foto che aveva superato i 42 milioni di like diventando il secondo post più apprezzato di sempre. Per ironia della sorte in quello scatto compariva proprio Messi: i due erano ritratti in una partita a scacchi per una campagna pubblicitaria di Louis Vuitton. Destini avversi per Messi e Ronaldo, con il portoghese che ha disputato un Mondiale trascurabile, spesso in panchina, finito ai quarti di finale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cr7 su Instagram è seguito da 519 milioni di follower, Messi da oltre 402 milioni di follower. Lo scarto significativo non ha fatto la differenza, il post di Messi ha battuto ogni record. “Campioni del mondo! – scriveva Messi nel post – L’ho sognato così tante volte, lo desideravo tanto che ancora non riesco a crederci … Grazie mille alla mia famiglia, a tutti coloro che mi sostengono e anche a tutti quelli che hanno creduto in noi. Dimostriamo ancora una volta che gli argentini quando combattono insieme sono capaci di ottenere ciò che si prefiggono. Il merito è di questo gruppo, che è al di sopra delle individualità, è la forza di tutti che lottano per lo stesso sogno che era anche il sogno di tutti gli argentini … Ce l’abbiamo fatta!”.

Ultima sfida per il campione argentino resta quella di battere il record di trofei vinti da un calciatore in carriera. Record che al momento appartiene al brasiliano Dani Alves, già compagno nel Barcellona proprio dell’argentino, a quota 44 trofei alzati con sei diverse squadre di club e la Seleçao. Un obiettivo piuttosto raggiungibile per Messi considerando che a 35 anni e mezzo gioca nel Paris Saint Germain, squadra tra le più forti del Mondo e in Europa, sostanzialmente imperante in Francia, candidata anche alla vittoria della Champions. A oggi ha alzato 42 trofei. Senza contare che la vittoria al Mondiale lo candida inoltre a favorito per tutti i premi individuali dell’universo calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi)

