Manca poco alla Pasqua del 2026, e come ogni anno lo spettro del maltempo spaventa milioni di italiani. Che tempo farà nei giorni di Pasqua e Pasquetta? Le previsioni sono buone: negli ultimi giorni, la nostra Penisola è stata colpita da venti forti e correnti di aria fredda proveniente dai Balcani, con le regioni più colpite che sono state Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. C’è stato anche un calo delle temperature, che sono state ben lontane da quelle che sono le medie primaverili. E’ arrivata anche la neve al di sopra dei 600-800 metri sui rilievi di Abruzzo e Molise, con accumuli anche importanti. Ma lo scenario è pronto a cambiare: da questo week end, il nostro Paese verrà abbracciato dall’anticiclone delle Azzorre, regalando sole e il primo capolino del caldo primaverile. Quindi, per le festività pasquali, il termometro andrà a toccare punte di anche 25 gradi.

Pasqua e Pasquetta: caldo primaverile

L’anticiclone delle Azzorre andrà ad avvolgere gran parte del bacino del Mediterraneo e dell‘Europa centro-occidentale e, come anticipato, l’Italia è compresa. Dopo i giorni di freddo è vento, il sole è pronto a riprendersi la scena, così come ritorneranno nella norma le temperature. I due giorni che comprenderanno Pasqua e Pasquetta (5 e 6 aprile), sono i giorni indicati per la svolta di questa primavera, con l’unico residuo di maltempo da segnalare all’estremo sud, che verrà colpito da qualche debole rovescio nella giornata di sabato 4 aprile.

Dunque, le festività pasquali saranno salve per poter fare delle attività all’aperto, dopo una fase in cui il Belpaese era stato colpito da un improvviso ritorno del freddo e del maltempo. In particolare, nella giornata di Pasqua di domenica 5 aprile, si toccheranno i 25 gradi sulle pianure Nord, sui settori tirrenici e in Sardegna. Quindi, si può dire in definitiva che questo arrivo dell’alta pressione non garantirà solo stabilità atmosferica, ma sarà anche il crocevia dell’inizio della bella stagione. L’afflusso delle correnti miti spazzerà via il freddo, portando le temperature anche al di sopra delle medie del periodo.

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Riccardo Tombolini