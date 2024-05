Era il 29 dicembre 2013 quando a causa di un incidente sugli sci durante un fuoripista a Meribel, la vita di Michael Schumacher cambia. L’ex pilota di Formula 1 sbatte la testa e finisce in coma, da allora non si riprende più. Sono passati più di dieci anni e le sue condizioni di salute sono un mistero, ma le cure – secondo le indiscrezioni – sono costosissime e la famiglia, in primis la moglie Corinna, sta facendo di tutto per continuare a sperare in possibili miglioramenti.

Michael Schumacher, le cure costano troppo: la vendita dei beni di famiglia

Secondo i tabloid britannici, in particolare il The Sun, la moglie Corinna e i figli del campione di Formula 1, Gina Maria e Mick, pagano ogni anno circa sette milioni di euro per le terapie necessarie a Schumacher, tra medici, strumenti e assistenza 24 ore al giorno. Una cifra enorme, anche per una famiglia che grazie alla carriera del pilota ha un patrimonio elevato. Per questo, la famiglia sta correndo ai ripari e sta racimolando denaro dai propri asset.

Nel recente passato la famiglia ha messo in vendita il jet privato, una collezione di orologi molto preziosa e un castello in Norvegia. Negli ultimi giorni ha venduto anche un’ampia residenza sul lago di Ginevra.

