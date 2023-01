Altro step nel curriculum da scrittore maledetto, fuori dagli schemi, provocatore e imprevedibile di Michel Houellebecq. L’autore francese di titoli che hanno vinto premi, suscitato scandalo, venduto in tutto il mondo come Le particelle elementari, La carta e il territorio, Sottomissione, Annientare ha girato un cortometraggio porno, a luci rosse. Ad Amsterdam, incalzato dal collettivo di amici e artisti olandese, Kirac (Keeping It Real Art Critics).

Il video hard sarà disponibile online e presentato nella capitale olandese il prossimo 11 marzo al centro culturale Betty Asfalt. Ad anticiparlo un trailer girato dal capo del collettivo, dal tono scanzonato e ironico, che ricostruisce anche com’è nata quest’iniziativa piuttosto sopra le righe e che allo stesso tempo assicura un lavoro tra l’avanguardia e il porno. Houellebecq ha 66 anni, è molto probabilmente lo scrittore francese più famoso al mondo, autore di diversi casi letterari di risonanza mondiale.

La voce fuoricampo di Stefan Ruitenbeek, capo del collettivo di artisti olandese, racconta nel trailer che “la fine dell’anno era vicina, e come sempre temevo i giorni di vacanza che incombevano. Soprattutto perché avrebbero segnato la nascita del mio secondo figlio, e io non sono fatto per il ruolo tradizionale del padre entusiasta”. E intanto scorrono le immagini della moglie incinta, del parto, del neonato ancora insanguinato. “L’unica persona ancora meno felice del Natale era il celebre scrittore Michel Houellebecq”. E perché?

Lo scrittore confessa via mail all’amico che a causa delle minacce ricevute da estremisti islamici – Houellebecq venne anche messo sotto protezione quando uscì Sottomissione, un romanzo fantapolitico sulla Francia trasformata in una Repubblica in cui vige una forma di Sharia attenuata, pubblicato tra l’altro per coincidenza lo stesso giorno della strage alla redazione di Charlie Hebdo, il 7 gennaio 2015 a Parigi – aveva dovuto annullare il suo viaggio in Marocco. Dove tra l’altro grazie alla moglie avrebbe trovato qualcuno ad attenderlo: la moglie, Qianyum Lysis Li, “aveva passato un mese per prendere appuntamento con le prostitute in anticipo”.

A quel punto Ruitenbeek confessa allo scrittore che conosce diverse ragazze ad Amsterdam che sarebbero disponibili “per curiosità” a fare sesso con lui. Potrebbe organizzare tutto a patto però che si faccia filmare. Hoellebecq compare nel trailer in pigiama blu, quindi sul letto con una ragazza dai capelli lunghi, bionda, con tatuaggi. Dal 2016 KIRAC si proclama in guerra contro il politicamente corretto, la cultura woke e il movimento #MeToo. La collaborazione con lo scrittore sembra piuttosto indovinata insomma, l’iniziativa chissà.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

