Per la morte di Michele Merlo vi sono plurime criticità nel lavoro degli operatori sanitari che visitarono il cantante. È la conclusione a cui sono arrivati i consulenti della procura di Bologna che indaga sul decesso del cantante, in arte Miki Bird, scomparso il 6 giugno scorso all’ospedale Maggiore di Bologna dopo una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Nel parere però si evidenzia anche i sanitari bolognesi che hanno tenuto in cura il cantante nelle ultime ore di vita, non hanno responsabilità legate al decesso: le condizioni di Merlo era disperate e non avrebbero permesso ai medici del Maggiore interventi in grado di salvarlo.

Michele si era presentato al pronto soccorso di Vergato, in provincia di Bologna, il 2 giugno, venendo dimesso con la diagnosi di faringite e la prescrizione di un antibiotico. Il giorno dopo giugno l’arrivo al Maggiore di Bologna, dove è morto il 6 giugno stroncato da un’ischemia cerebrale provocata da una leucemia fulminante.

Dopo la morte del cantante 28enne, la famiglia di Michele presentò un esposto per fare chiarezza sul decesso del ragazzo e capire eventuali responsabilità dei medici.

La procura di Bologna ha quindi aperto un fascicolo per omicidio colposo che ora verrà trasmesso a Vicenza per competenza territoriale: eventuali colpi potrebbero essere di uno studio medico di Rosà e dell’ospedale di Cittadella dove Michele si era già rivolto a fine maggio lamentando alcuni sintomi e mostrando sulle gambe ematomi che si erano progressivamente ingranditi.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti e dall’esito dell’autopsia i medici avrebbero potuto intervenire in precedenza: con una diagnosi tempestiva della leucemia, Merlo avrebbe ricevuto un trattamento efficace.

L’inchiesta rimane dunque senza indagati ma, scrive il Corriere della Sera, non è escluso che in base a quanto emerso compaiano presto i nomi dei medici delle strutture venete di Rosà e Cittadella.

L'AUDIT DELL'AUSL DI BOLOGNA – A giugno un audit clinico disposto dall'Ausl di Bologna aveva 'assolto' i medici di Vergato per la morte del 28enne.

L’audit, condotto sulla base dei documenti disponibili e delle testimonianze dei professionisti coinvolti, ha evidenziato alcune criticità sotto il profilo organizzativo rispetto all’Ospedale di Vergato, ma non di particolare gravità, confermando invece, in tutti i momenti, l’adeguatezza dei processi clinici e assistenziali.

