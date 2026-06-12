Milano ha imparato a contarsi: metri di grattacieli, presenze turistiche, capitali in transito, primati europei giustamente esibiti a ogni classifica. Sa molto meno raccontarsi come comunità. È lo scarto che attraversava, quasi senza nominarlo, il confronto promosso dalla Cisl Milano Metropoli, «Pensiamo insieme la città», dove sindacato, università e associazionismo hanno provato a guardare oltre la contabilità del successo.

Milano, quando l’affitto divora 2/3 dello stipendio

La domanda rimasta sospesa tra gli interventi è semplice e scomoda: una città può continuare a crescere mentre chi la fa funzionare – chi cura, trasporta, insegna, assiste – non riesce più ad abitarla? Quando l’affitto divora due terzi di uno stipendio, quando diciassettemila famiglie attendono una casa pubblica e migliaia di alloggi restano vuoti, la crescita smette di essere un bene comune e diventa una selezione silenziosa, che espelle proprio chi ne ha reso possibile la stagione migliore.

La ricchezza che non si converte

La ricchezza che non si converte in appartenenza non costruisce città: allestisce una vetrina. Il punto non è frenare lo sviluppo, ma stabilire a chi serve. Significa investire nei legami prima che nei metri cubi, restituire peso ai corpi intermedi e alle assemblee elettive, governare l’innovazione e i dati anziché subirli. Gli strumenti e le risorse Milano li possiede; le manca, a tratti, la volontà politica di rivolgerli a chi resta indietro. La prossima stagione metropolitana si giocherà esattamente qui: sulla capacità ritrovata di annoverare tra i record quello del saper donare opportunità. A tutti.

Ambrogio

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