Un violento temporale si è abbattuto la notte scorsa a Milano, scoperchiando diversi tetti e provocando la caduta di alcuni alberi. I milanesi sono stati svegliati attorno alle 4 da fulmini, tuoni e una tempesta di raffiche di vento e pioggia torrenziale. ”Mai visto un temporale del genere”, ”è l’Apocalisse, che paura‘, ‘è un incubo, siamo senza corrente’ hanno scritto diversi utenti sui social, postando foto e video della tempesta. La fortissima pioggia ha causato anche allagamenti in diverse abitazioni, con l’acqua che colava dai muri e dal soffitto, entrando da porte e finestre blindate, nonostante sia durata appena venti minuti. Il maltempo non sta dando tregua alla regione Lombardia. Ieri una donna ha perso la vita a Lissone (Monza e Brianza) dopo essere stata schiacciata da un albero.

Il nubifragio della scorsa notte “ha causato gravi danni anche alla nostra rete elettrica“. Lo fa sapere Atm, l’Azienda trasporti milanesi, la quale spiega che “diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee”. “Il servizio di tram, filobus e autobus ha forti ritardi“, aggiunge Atm mentre “Il servizio tram è al momento molto ridotto”. “Tutte le metropolitane sono aperte e in normale servizio” e vi è solo lungo la Linea 1 un salto di fermata a Inganni per una strada allagata.

L’ondata di maltempo che ha colpito Milano e gran parte della Lombardia ha interessato anche la provincia di Pavia. La notte scorsa, verso le 4 un vento fortissimo, seguito da una pioggia battente, ha creato forti disagi nel Pavese. La zona più coinvolta è stata quella della Lomellina, in particolare nell’area tra Vigevano e Mortara. Nella città ducale i vigili del fuoco stanno intervenendo per rimuovere numerosi alberi abbattuti dalla raffiche fortissime. Diverse strade, a Vigevano così come fuori città, risultano al momento impraticabili. Anche Pavia è stata coinvolta, ma con danni più contenuti. Più colpita invece la zona del Pavese, attorno al comune di Giussago.

