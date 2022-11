Elon Musk riesce a far innervosire anche Milo Manara. Il geniale fumettista italiano, conosciuto a livello globale per le sue tavole dal forte fascino sensuale, ha risposto al miliardario e da poche settimane proprietario di Twitter per l’uso proprio sulla ‘sua’ piattaforma di un disegno di Manara.

Musk, che ormai fa notizia quasi quotidianamente, l’ultima per il sondaggio-farsa che ha stabilito la riammissione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social, da cui era stato bandito a seguito dell’assalto dei suoi supporter al Congresso il 6 gennaio 2021, è tornato proprio sulla questione utilizzando una tavola di Manara come un ‘meme’.

Nel ‘meme’ dell’imprenditore sudafricano, l’uomo più ricco del pianeta, c’è una donna della tavola di Manara che rappresentata Twitter, in abiti succinti, che tenta di sedurre Trump e indurlo così a tornare sul social, dove per ora dell’ex presidente non c’è traccia.

Insomma, Musk “altera” un’opera di Manara per i suoi fini politico-imprenditoriali, senza chiedere il permesso all’autore. Una mossa che non è piaciuta affatto al fumettista italiano, che ha reagito rispondendo per le rime all’imprenditore, proprietario tra l’altro di Tesla e SpaceX, con un secondo ‘meme’ basato sulla stessa tavola.

“Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più… Che ne dite se gli faccio causa, chiedendogli 44 miliardi di $ di risarcimento? Così potrei ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun altro!”, è la risposta via Facebook di Manara.



Per ora dunque la strategia di Musk non ha sortito gli effetti sperati, Non solo ‘The Donald’ non ha abbandonato il suo social, Truth, per tornare su Twitter, ma ha anche scatenato una diatriba col fumettista italiano.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro