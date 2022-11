Miriam aveva solo 22 anni ed era una studentessa. È stata travolta e uccisa da un’Audi A3 in un dinamica assurda, una tragedia inspiegabile quella che si è consumato intorno alle prime luci dell’alba a Paderno del Grappa, frazione del comune di Pieve del Grappa nato dalla fusione dei territori di Paderno e Crespano, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato per omicidio stradale. A indagare i carabinieri di Castelfranco Veneto.

Miriam Ciobanu aveva passato la notte a casa del fidanzato. E tra i due era esplosa una lite, dopo la quale la ragazza è uscita di casa. La giovane – secondo la ricostruzione de Il Corriere del Veneto – si sarebbe incamminata verso casa, ma senza avvisare i familiari, percorrendo via Vittorio Veneto, una strada senza neanche il marciapiede. Erano le 4:30 quando la ragazza è stata investita da un’Audi A3 che arrivava da Paderno in direzione del comune di Fonte. L’automobilista non sarebbe riuscito a evitare l’impatto, violentissimo.

Per la studentessa non c’è stato nulla da fare. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 la parte anteriore dell’auto era semidistrutta, il parabrezza sfondato. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Asolo e Pieve del Grappa che hanno svolto i rilievi del caso. La 22enne non aveva documenti ma soltanto una borsa con effetti personali e un computer. Il 23enne alla guida dell’auto è stato accompagnato in stato di shock all’ospedale di Castelfranco Veneto.

È stato arrestato: sarà tradotto presso il carcere di Treviso. Come riporta il Corriere del Veneto, è risultato positivo all’assunzione di alcool e stupefacenti. È stato arrestato in flagranza per il reato di omicidio stradale aggravato. Gli accertamenti sono stati svolti dai Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano