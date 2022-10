Tragedia nella notte a Torello del comune di Castel San Giorgio, frazione in provincia di Salerno, dove una ragazza di soli vent’anni ha perso la vita in un incidente stradale. Si chiamava Serena Salvati, ed era originaria di Scafati. Ferito gravemente un altro ragazzo, di 19 anni, cugino della vittima. Quando sul posto sono intervenuti i soccorsi, i carabinieri e i vigili del fuoco per la ragazza non c’era purtroppo più nulla da fare.

L’incidente si è verificato intorno alle due della scorsa notte. Lo schianto a un incrocio di Torello, ha coinvolto un’altra vettura oltre a quella sulla quale viaggiava la vittima. Salvati è morta sul colpo. Il corpo è stato estratto dalle lamiere dai pompieri. Suo cugino risulta ferito gravemente, al momento è ricoverato in prognosi riservata. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, tutta da ricostruire.

Sconvolta dalla tragedia la comunità di Scafati cosi come quella di Castel San Giorgio. La sindaca di quest’ultima, Paola Lanzara, ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia della giovane vittima. “È un giorno triste per Castel San Giorgio. Quando muore un giovane la nostra comunità diventa improvvisamente più povera e più sola. Con grande dolore abbiamo appreso, nel cuore della notte, della scomparsa della nostra cara Serena. Una giovane vita spezzata nel fiore degli anni, una ragazza gioiosa, sorridente, amata da tutti. Cara Serena, da lassù veglia sui tuoi cari genitori, non abbiamo parole per lenire l’enorme dolore dei tuoi familiari, della tua amata sorella, dei tuoi tanti amici.

Ci stringiamo forte a chi, in queste ore, sta percorrendo questo calvario. Solo la fede può sorreggerci, sicuri di un disegno più grande che Dio aveva per te e che noi, purtroppo, oggi non possiamo decifrare. Da oggi il paradiso ha un nuovo angelo bellissimo, ciao cara Serena, non ti dimenticheremo. In queste ore stiamo predisponendo la proclamazione del lutto cittadino. Tutta Castel San Giorgio piange la cara Serena. Che possa riposare in pace. Il Sindaco Paola Lanzara e l’amministrazione tutta di Castel San Giorgio”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

