Un’auto si è scagliata contro la folla a Monaco, travolgendo i partecipanti a una manifestazione sindacale organizzata da Ver.di, un sindacato con oltre due milioni di iscritti in Germania. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra Dachauer e Seidlstrasse e secondo le prime informazioni disponibili, il bilancio è di un morto e almeno 28 feriti, tra cui due in gravi condizioni. Tra le vittime dell’investimento ci sarebbero anche alcuni bambini, uno dei quali in pericolo di vita.

Il profilo dell’attentatore di Monaco

La polizia di Monaco ha annunciato su X di aver arrestato il responsabile dell’accaduto. Stando a quanto riportato da Bild, il veicolo coinvolto è una Mini Cooper e il conducente è un 24enne afghano richiedente asilo. Il ministro dell’Interno bavarese, Joachim Hermann, ha dichiarato che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati legati a furti nei negozi e allo spaccio di droga.

Monaco e l’incontro tra Vance e Zelensky

Attualmente è in corso un’importante operazione di polizia, con numerose ambulanze sul posto. Inoltre, è stato allestito un punto di raccolta per raccogliere testimonianze e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Domani in città è previsto l’incontro tra il vicepresidente J.D. Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ambito della Conferenza sulla Sicurezza.

