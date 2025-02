Un’operazione di polizia è in corso presso la scuola Campus Risbergska di Örebro, a ovest di Stoccolma dopo che all’interno dell’edificio si sarebbe verificata una sparatoria con un’arma automatica, causando il ferimento di almeno cinque persone.

Sul posto, un scuola per adulti, sono immediatamente intervenuti i servizi di emergenza e un’ambulanza, mentre un elicottero sta atterrando per supportare le operazioni di soccorso. Le autorità temono la presenza di vittime e hanno esortato i cittadini a evitare l’area.

Nel frattempo, l’ospedale locale sta liberando il pronto soccorso e l’unità di terapia intensiva per accogliere i feriti. In una dichiarazione diffusa alle 13:20, la polizia ha avvertito la popolazione di rimanere lontana dalla zona di Västhaga, consigliando di restare in casa o di dirigersi in direzione opposta, seguendo attentamente le indicazioni degli agenti sul posto.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco