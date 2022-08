Charlbi Dean aveva recitato in Triangle of Sadness, film premiato con la Palma d’Oro all’edizione del 2022 del Festival del Cinema di Venezia. Era stato solo l’ultimo successo di una carriera da attrice, e da modella, con tanta strada ancora davanti. E invece Dean è morta, all’improvviso, a soli 32 anni, a New York, una fine tragica e inaspettata. Per una “improvvisa malattia”, hanno fatto sapere, senza aggiungere altri particolari.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un rappresentante dell’attrice all’Agenzia francese Afp ha confermato le indiscrezioni pubblicate dal sito Tmz. “È spaventoso”, ha scritto via mail. Nessun commento da parte della famiglia dell’attrice. “Non potrei essere più orgoglioso di te amore mio”, aveva scritto il fidanzato Luke Volker in un recente post sui social ricordando i giorni insieme a Cannes. Sotto quel post ora sono tantissimi i messaggi di cordoglio dei follower.

Un post di dolore e vicinanza è stato scritto dall’attrice collega Nina Dobrev. “Un angelo è andato in cielo troppo presto, riposa in pace Charlbi. Spero che il paradiso sia come tu lo abbia sempre immaginato”, ha scritto. Nessuna informazione è stata rilasciata sulla malattia fulminante che ha portato alla morte tragica e improvvisa in pochissimo tempo. Dean era sopravvissuta nel 2008 a un grave incidente stradale che l’aveva lasciata con le ossa rotte e un pneumotorace.

Solo qualche giorno fa sul suo profilo Instagram erano state pubblicate le foto scattate su un set fotografico di un noto brand americano. In Triangle of Sadness aveva interpretato la parte di Yaya, una degli invitati per una crociera a bordo di un superyacht comandato da un marxista e che finisce catastroficamente con i sopravvissuti abbandonati su un’isola deserta. Prima era diventata nota soprattutto per la parte di Syonide, un personaggio ricorrente nella serie basata sui fumetti DC Comics Black Lightning.

Dean era nata nel 1990 a Cape Town, in Sudafrica. Aveva debuttato giovanissima, a soli sei anni, da modella, e a dieci nel cinema. Aveva indossato per Guess, Benetton e Ralph Lauren. Il debutto nel cinema nel 2010, nel cast di Spud, in cui interpretava il ruolo di Amanda. Aveva recitato anche nel thriller Don’t Sleep e nella serie televisiva An Interview with God.

