Pier Silvio Berlusconi si lascia andare e parla apertamente dei suoi sentimenti “È stato un anno difficile. Perdere il proprio papà non è una cosa facile. Poi nostro padre ci ha dato veramente tanto amore. Con il tempo la mancanza non passa, addirittura aumenta”.

Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset, ospite del Tg5 parla della morte di Silvio Berlusconi in una lunga intervista “Io ho avuto la grande fortuna, inaspettata, della vicinanza degli uomini e delle donne di Mediaset, che mi hanno dato davvero tanto calore, e mi hanno riportato subito al mio lavoro. E poi anche quello della gente. Il grande affetto dimostrato a tutti noi figli dalle persone, da gran parte degli italiani, ci ha veramente scaldato il cuore”, ha aggiunto.

Un anno difficile per Pier Silvio Berlusconi ma risultati eccellenti

Quanto all’azienda, il 2023 è stato “un altro anno molto complicato, usciamo dagli strascichi della pandemia, due guerre, inflazione, caro energia – ha proseguito -. Anche il mercato pubblicitario, di cui la nostra azienda vive, ne ha risentito. Ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo messo in atto un grande lavoro, con il faro guida di non toccare mai qualità e quantità del prodotto e di non toccare mai l’occupazione. E posso dire che chiuderemo con soddisfazione un altro anno di risultati eccellenti”.

Marta Fascina e il docu-film: arriva la smentita

Marta Fascina in persona ha voluto smentire ufficialmente l’indiscrezione pubblicata dall’Espresso secondo cui la deputata di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi avrebbe intenzione di realizzare insieme a Francesca Verdini (la figlia di Denis e fidanzata di Matteo Salvini) un docu-film sulla sua vita insieme al Cavaliere, sulla scia del clamoroso successo di Unica con cui Ilary Blasi ha dato la sua versione a proposito della rottura con Francesco Totti, spernacchiando il Pupone.

