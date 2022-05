Una bambina di sei anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada insieme alla mamma che stava accompagnando la piccola a scuola. L’incidente si è verificato intorno alle 8 di giovedì 12 maggio in via Nuovo Tempio, nella zona compresa tra Capodichino e San Pietro a Patierno, non molto distante dall’aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, la piccola e la madre stavano attraversando in corrispondenza del cartello che segnalava la presenza delle strisce pedonali quando il motorino guidato da un 17enne ha centrato in pieno la piccola.

L’impatto è stato violentissimo. La bimba è stata assistita dai presenti e poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Napoli in ambulanza. Ha riportato una frattura alla gamba e sono in corso una serie di accertamenti da parte dei sanitari per verificare se il violento impatto abbia pregiudicato organi interni: al momento è ricoverata in prognosi riservata.

Le indagini sono coordinate dalla sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di Napoli, guidata dal capitano Antonio Muriano. Il giovane alla guida dello scooter è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Il giovane è stato segnalato alla procura per i Minorenni e, al momento, è stato denunciato per lesioni stradali.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

