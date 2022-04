L’auto si ribalta con cinque persone a bordo, una è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale del Mare. E’ quanto accaduto poco dopo la mezzanotte di lunedì 4 aprile in via Pacioli a Ponticelli, periferia est di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione Infortunistica delle polizia municipale, guidati dal Capitano Antonio Muriano, la vettura, una Citroen C3, era condotta da un ragazzo di 20 anni che ha perso il controllo, probabilmente in seguito alle velocità sostenuta con la quale procedeva, ribaltandosi.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’una di notte. A bordo dell’auto c’erano due ragazzi e tre ragazze, tutti di età compresa tra i 17 e i 20 anni. A riportare la peggio il passeggero anteriore, estratto dalle macerie della Citroen e condotto al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, distante poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Qui è stato assistito dai sanitari: adesso è ricoverato in gravi condizioni con la prognosi che è riservata.

Ferite lievi invece per gli altri quattro occupanti della vettura, compreso il conducente, sottoposto ai test alcolemici e tossicologici i cui esiti saranno resi noti nelle prossime ore. La ricostruzione della dinamica è in corso da parte degli agenti della sezione Infortunistica. Al vaglio anche l’acquisizione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

seguono aggiornamenti

