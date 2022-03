Sabato 19 marzo Pino Daniele avrebbe compiuto 67 anni e avrebbe festeggiato il suo onomastico. Proprio in questa occasione Napoli ricorda il suo “Lazzaro felice”, il suo “Nero a metà”, il suo “Pinotto” con un doppio appuntamento. L’appuntamento – Je sto vicino a te – Il memorial, con il sostegno della Regione Campania e del Comune di Napoli – arriva alla sua sesta edizione e questa volta vedrà la direzione artistica del regista Giorgio Verdelli, napoletano, già autore della puntata del documentario della serie Unici dedicato all’artista per la Rai e di Pino Daniele – Il tempo resterà (2017).

Il concertone è stato ideato da Nello Daniele, musicista e fratello del cantautore e chitarrista, prodotto da Rino Manna, patron dello spazio di Fuorigrotta che l’artista definiva la sua casa, il Teatro Palapartenope dove si terrà l’evento. A condurre Alessandro Greco e Daria Luppino. Prossimamente andrà in programmazione su Rai 3. L’ingresso al concerto è gratuito, con i biglietti scaricabili dai siti del Comune di Napoli e del Teatro Palapartenope, altri ingressi saranno donati da Scabec e dal Teatro Palapartenope ad associazioni.

Del cast faranno parte Ron, Mario Biondi, Francesco Baccini, Negrita, Peppe Barra, Nello Daniele, Andrea Sannino, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito, Cristina Donadio, Raiz, special guest Adriano Pennino, Saturnino, Gigi De Rienzo, Antonio Annona, Tony Cercola, Ernesto Vitolo, Remo Anzovino, tra i giovani artisti anche Loredana Daniele (figlia del fratello minore di Pino, Carmine). Interverrà anche lo scrittore Maurizio de Giovanni.

Al teatro Trianon, nel cuore di Napoli, a Forcella, il 18 marzo alle 21:00 andrà in scena lo spettacolo Pino Daniele Opera. Il teatro è diretto attualmente da Marisa Laurito, lo spettacolo è incluso nel cartellone della stagione. Il direttore Paolo Raffone è l’ideatore dello spettacolo insieme al cantante Michele Simonelli (produzione di Wing e Record M.E) che sarà accompagnato da un ensemble da camera di nove elementi. Special guest Rosario Jermano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato, Roberto Giangrande e Jerry Popolo. Il 19 marzo sarà aperta inoltre per l’intera giornata (ore 9,30-19,30) la sezione dedicata a Pino Daniele nel museo MAMT in Piazza Municipio.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

