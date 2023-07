Il Parlamento europeo – con 312 voti a favore, 324 contro e 12 astenuti – ha bocciato la richiesta di rigetto della legge sul ripristino della natura. La mozione per rigettare l’intera proposta della Commissione europea era stata avanzata dal Partito popolare europeo e dagli altri gruppi della destra dell’emiciclo.

LA PROPOSTA

La discussa proposta della Commissione europea per una “legge sul restauro della natura”, voluta da Frans Timmermans, commissario per l’ambiente e il Green Deal, sarebbe, se approvata, la prima al mondo del suo genere. E’ un punto chiave della strategia dell’UE sulla biodiversità, che stabilisce obiettivi vincolanti per ripristinare gli ecosistemi degradati. La proposta combina un obiettivo generale di ripristino per il recupero a lungo termine della natura nelle zone terrestri e marine dell’UE con obiettivi di ripristino vincolanti. Tali misure dovrebbero coprire almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e, in ultima analisi, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. La proposta contiene alcuni obiettivi specifici: migliorare e ripristinare gli habitat di biodiversità e riportare le popolazioni di specie migliorando e ampliando i loro habitat, invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030, ripristinare gli ecosistemi forestali (aumentando il livello di legno morto nelle foreste), urbani (nessuna perdita di spazio urbano verde entro il 2030 e un aumento negli anni successivi), agricoli (con un contestato obiettivo di riduzione del 10% delle aree coltivate), marini e la connettività fluviale (rimuonvendo le barriere che impediscono la connettività delle acque superficiali).

LE CRITICHE

Le critiche di parte dei gruppi liberali e conservatori al Parlamento europeo, appoggiati da tutte le associazioni di agricoltori del Vecchio Continente, si concentrano su alcuni punti specifici: è un regolamento e non una direttiva e come tale porrebbe limiti stringenti agli Stati membri, senza quindi lasciare spazio ad interpretazioni nazionali e quindi a legittime specificità nazionali; non ha strumenti finanziari specifici, scaricando i costi della transizione energetica su Stati ed aziende; si pone obiettivi più ottimistici (e quindi, più difficili da raggiungere, ideologici) rispetto a quelli dell’agenda di Montreal, come ad esempio la contestatissima riduzione del 10% delle aree agricole coltivabili che diventerebbe nei fatti un obbligo per le aziende agricole e, a cascata, per i consumatori finali, già martoriati da significativi aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari; alcune delle “misure di ripristino”, come la richiesta di rimuovere argini e dighe ai fiumi, di aumentare nelle foreste “la quantità di legno morto” o di “abbandonare l’aratura dei prati” sono considerate troppo ideologiche. Infine, punto che forse è il più importante, la legge al voto dell’aula è diventata il classico “feticcio” per una politica europea che tende a polarizzarsi, dove da un lato ci sono verdi e socialisti che gridano allo scandalo chiunque metta in dubbio anche solo una riga della proposta, dall’altro ci sono le destre negazioniste del cambiamento climatico che soffiano contro l’Europa che vuole schiacciare le sovranità nazionali. E, non alleate a queste ultime, le potenti associazioni degli agricoltori ma anche partiti – come quello degli agricoltori olandese che recentemente ha vinto le elezioni amministrative e la maggioranza al Senato – che così di destra non sono, ma che sono sicuramente contro questa legge.

