Non un passo indietro: neanche le più partecipate e mediatiche proteste che avevano attraversato l’Iran, e fatto il giro del mondo, dall’inizio della Repubblica Islamica nel 1979. Rivolte scoppiate proprio a partire da un simbolo: il velo. Quello stesso hijab che ora le bambine, le ragazze e le donne dovranno obbligatoriamente indossare per poter accedere all’istruzione. Lo ha comunicato il ministero. Non saranno forniti servizi alle studentesse che “non si attengono al codice di abbigliamento delle scuole”.

A rendere nota la notizia il portale di dissidenti “Iran International”. Il ministero della Sanità ha di concerto dichiarato che le università legate al ministero non forniranno servizi alle studentesse che non utilizzano il velo. A metà settembre la 22enne Mahsa Amini era stata fermata in un parco di Teheran proprio perché non indossava correttamente l’hijab secondo la polizia morale. Era morta mentre si trovava in stato di detenzione. Le proteste erano esplose nel Kurdistan iraniano, Regione di origine della ragazza, e si erano diffuse in tutto il Paese.

Il velo era stato tolto da ragazze e donne nelle proteste, bruciato, alcune avevano tagliato ciocche di capelli e schiaffeggiato i turbanti dei mullah in gesti diventati virali anche nel resto del mondo. Il massimo della notorietà, quelle proteste, l’avevano raggiunta con molte probabilità con i Mondiali di calcio in Qatar, cui aveva partecipato anche la Nazionale dell’Iran, tra polemiche sull’inno e manifestazioni di dissenso anche sugli spalti.

La nota ufficiale del ministero dell’Interno ha definito l’hijab obbligatorio per le donne “uno dei fondamenti della civiltà della nazione iraniana” e “uno dei principi pratici della Repubblica islamica” e che “non c’è stato e non ci sarà alcun ritiro o tolleranza nei principi e nelle regole religiose e nei valori tradizionali”. Lo scorso fine settimana aveva fatto il giro del mondo un video che riprendeva un uomo aggredire due donne che erano entrate in un esercizio commerciale senza il velo.

© Riproduzione riservata

Redazione