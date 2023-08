La giunta militare golpista in Niger ha formato un nuovo governo. A darne la notizia è stato il generale Abdourahamane Tiani, nuovo uomo forte del Paese, leggendo il nuovo decreto istitutivo sui canali televisivi nazionali.

L’esecutivo sarà formato da 21 membri e guidato dal primo ministro Ali Mahaman Lamine Zeine. Tra i ministri, quelli della Difesa e degli Interni sono generali del Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria (Cnsp), che ha preso il potere dopo il golpe militare.

Intanto oggi ad Abujasi si terrà il vertice straordinario della Comunita’ economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas/Cedeao), il secondo dopo il meeting del 30 luglio, convocato dal presidente nigeriano Bola Tinubu. I leader si sono dichiarati “disposti a mettere in campo tutte le misure necessarie per riportare l’ordine in Niger”.

Bola Tinubu nei giorni scorsi ha ribadito che il dialogo resta la “strada migliore da percorrere” ma ha precisato al contempo che “nessuna opzione e’ stata esclusa”. Attesi, oltre ai leader regionali, anche il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel, l’italiana Emanuela Del Re.

© Riproduzione riservata

Redazione