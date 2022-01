Era un convinto no vax: Luigi Cossellu è morto ad appena 28 anni solo qualche giorno fa, dopo aver negato che avesse il Covid e aver rifiutato le cure in ospedale. Dopo di lui, era stato ricoverato anche il padre che, proprio come il figlio, aveva deciso di non vaccinarsi.

Ora l’intera famiglia è stata colpita duramente dal virus. Nel pomeriggio di ieri sono stati ricoverati anche la madre, il fratello e la fidanzata del giovane di Terracina deceduto al Santa Maria Goretti di Latina.

In pericolo un’intera famiglia no vax

Il padre, 55 anni, è grave. Intubato, è stato trasferito d’urgenza all’Umberto I di Roma, per un tentativo estremo di salvargli la vita: ossia essere sottoposto al trattamento Ecmo, l’ossigenazione extracorporea.

Tutti i familiari hanno la polmonite e nessuno di loro risulta vaccinato. Solo la fidanzata del 28enne è in condizioni leggermente migliori rispetto agli altri. I medici ora sperano di riuscire a curarli e che non ripetano lo stesso copione messo in atto dalla vittima.

Il ragazzo infatti, arrivato all’ospedale di Terracina il 16 gennaio scorso con una grave insufficienza respiratoria, si era più volte sfilato il casco con l’ossigeno, rifiutando inizialmente l’intervento dei medici. Trasportato nella terapia intensiva dell’ospedale Goretti di Latina, è poi deceduto a causa di un’embolia polmonare. “Quando il giovane di 28 anni, convinto no vax, è arrivato all’ospedale di Terracina aveva già bisogno del casco, era in condizioni critiche. Se lo era strappato via ma i medici ci hanno parlato e lo hanno convinto a rimetterlo” aveva raccontato la dg della Asl di Latina, Silvia Cavalli.

“Spero che ne vengano fuori. Si tratta di un’intera famiglia che non si è vaccinata e per questo sta rischiando molto” ha dichiarato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che sta seguendo da vicino la situazione. “Lo ricordo ancora una volta: è importante vaccinarsi”.

Roberta Davi

Mariangela Celiberti