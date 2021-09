Era emersa come la storia di un rapimento di un bambino, in pieno pomeriggio, in una via centrale e trafficata di Afragola, in provincia di Napoli. Ma il bambino invece di sei o sette, di anni ne aveva quattordici. La vicenda, ancora tutta da chiarire, era stata rivista e chiarita nel giro di pochi minuti e delle successive ore grazie alle informazioni degli investigatori, ma è rimasta comunque estremamente complessa e drammatica. Quello che è certo è che un uomo, di origini serbe, è in fuga, con suo figlio naturale ed è ricercato in tutta Italia.

E non solo in Italia, secondo quanto ricostruisce Il Corriere del Mezzogiorno. È iniziato tutto lunedì 30 agosto, intorno alle 19:00, nei pressi di una gelateria in via Giovanni Amendola. L’uomo nel 2018 è stato scarcerato dall’Istituto Penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Doveva rientrare in Serbia con l’allontanamento dall’Italia e invece è sparito. Ha sette figli, sei di questi sono minorenni. Tutti affidati a coppie adottive. L’unica maggiorenne vive in comunità.

Lunedì, nel tardo pomeriggio, l’uomo sarebbe arrivato in auto nei pressi della gelateria di Afragola. I ragazzi si erano incontrati per la festa di compleanno di un’altra minore. Il padre naturale si è avvicinato, i figli lo hanno riconosciuto e sono entrati sulla vettura, presumibilmente per salutarlo. Dopo sono usciti tutti dall’automobile tranne il 14enne. A quel punto l’uomo si sarebbe allontanato, tamponando un’altra vettura. Quindi tutta un’altra versione rispetto alle prime emerse, con due persone che avrebbero strappato il bambino ai genitori prima di fuggire.

I genitori adottivi di G., il 14enne che ormai viveva con loro ad Arzano, sono in apprensione. In atto da tempo tra questi e il padre biologico una disputa legale. I sette ragazzi sono stati aiutati tutti in comunità mentre i genitori naturali erano in carcere ed erano stati privati della potestà. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno gli investigatori, i carabinieri di Afragola, l’uomo starebbe cercando di tornare in Serbia con il figlio. Oppure avrebbe trovato rifugio in un nascondiglio momentaneo per poi fuggire all’estero.

