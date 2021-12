Un viaggio di nozze a Roma che si è trasformato in tragedia. Kristin Elisabeth Falterman, 35enne turista americana di New Orleans, mercoledì notte è precipitata sulla banchina del Tevere.

Ora è ricoverata in condizioni disperate all’ospedale San Camillo. Stephen Vincent, il marito della donna, ha raccontato che si è trattato di un incidente.

“Ha perso l’equilibrio ed è caduta giù”

“Stavamo rientrando in albergo” ha raccontato il marito alla polizia. “Kristen si è seduta sul parapetto ed è caduta. Non so come, ma ha perso l’equilibrio ed è caduta giù. Non sono riuscito a salvarla.”

La coppia è arrivata a Roma lo scorso 19 dicembre per la luna di miele, dopo essere convolata a nozze il 27 ottobre. Avrebbero dovuto trascorrere nella Capitale Natale e Capodanno, per poi ripartire il 2 gennaio.

Mercoledì la coppia ha trascorso la serata in centro a Roma: secondo la testimonianza del marito, stavano rientrando in albergo quando Kristen si è seduta sul parapetto ed è volata giù.

Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118: le condizioni della ragazza sono subito apparse gravi. Trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo, è ora ricoverata in terapia intensiva. Ha riportato diverse fratture agli arti e alla testa.

Le indagini

La Polizia, che sta indagando sul caso, sta cercando altri testimoni per confermare quanto riferito dal marito, oltre che immagini per ricostruire quanto accaduto. Il marito è stato ascoltato a lungo e sono stati eseguiti rilievi sia sul ponte che sulla banchina con l’ausilio della scientifica.

La pista più battuta, scrive Il Messaggero, è quella dell’incidente anche se non viene esclusa alcuna ipotesi. Restano infatti alcuni punti da chiarire.

Roberta Davi

