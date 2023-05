Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto ieri sulla spiaggia di Numana, in provincia di Ancona, da un passante che ha dato l’allarme. Il corpo dovrebbe essere stato spinto a riva dalle mareggiate di questi giorni. Sul luogo, di fronte a uno stabilimento balneare, sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e anche un medico legale.

Secondo i primi rilievi, il cadavere era in mare da qualche settimana. Al momento non risultano denunce di persone scomparse riconducibili alla salma, che ha ancora indosso dei guanti da lavoro neri. Esclusa l’ipotesi che si tratti di un pescatore italiano, Vincenzo Castellani, di Porto Recanati (Macerata) scomparso in mare il 21 febbraio 2020, si sta seguendo la pista che si tratti di un pescatore croato, disperso dal 2 maggio, insieme ad un collega a Umago. Potrebbe anche essere disposta un’autopsia dall’autorità giudiziaria per accertare le cause della morte. Intanto sono in corso contatti con le autorità croate.

