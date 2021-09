È scomparsa da venerdì scorso e da allora non ci sono sue notizie. Nunzia, 50 anni, originaria da Casal di Principe, in provincia di Caserta, non ha lasciato tracce. E quindi gli appelli a segnalare qualsiasi avvistamento o novità sul caso si moltiplicano sui social. La foto della donna è stata condivisa su diversi gruppi social.

L’appello che è stato condiviso sui social reca una breve descrizione della donna. Nunzia è alta 1 metro e 65 centimetri, ha capelli castani di media lunghezza e ha 50 anni. Sul caso indagano i carabinieri.

“Avviso urgente. È scomparsa. Da venerdì una donna di Casal di Principe si chiama Nunzia sui 50 anni alta 1.65 capelli castani media lunghezza. Se per caso qualcuno la vede contatta immediatamente i carabinieri oppure contattare me. Per cortesia condividete tutti. GRAZIE”, il testo dell’appello condiviso sui social dalla sorella Alfonsina. Qualche utente ha risposto all’appello della sorella scrive di aver visto la 50enne a Formia, con due valigie in mano. In località Gianola.

Nessun riscontro tuttavia da questo punto di vista. Il caso dovrebbe arrivare a Chi l’ha visto?, la trasmissione su Rai3 che si occupa di casi di sparizioni e di cronaca nera.

