“Provo? Sono un po’ prevenuto”. La novità di Ferrero che sconvolge il mercato è la Nutella Vegana, il nuovo prodotto della linea di crema alla nocciola più famosa al mondo con una ricetta ricca di ingredienti originali vegetali alternativi al latte, con ceci e sciroppo di riso, zero glutine e adatta per le persone intolleranti al lattosio. Da pochissimi giorni qualche supermercato ce l’ha già in vendita ed è inconfondibile: ha il tappo verde.

Adatta alle esigenze di diete flexitariana, che ormai abbraccia 12 milioni e mezzo si italiani, reca sull’etichetta la scritta “Nutella plant-based”. Realizzata nello stabilimento campano di Sant’Angelo dei Lombardi sarà distribuita da settembre in barattoli da 350g. Un’esclusiva italiana, francese e belga per il momento, un altro prodotto di successo in un mercato stratosferico. Si parla di un alimento dalle 500 mila tonnellate di produzione annua, in prima linea nel business Ferrero, sempre in crescita. Basti pensare che le vendite dei barattoli sono passate da 9,1 a 10,1 miliardi l’anno.

Che sapore ha la Nutella vegana, la prova: “Differenza nel finale”

Qualche fortunato consumatore ha già avuto modo di provarla. Sui social spunta un video confronto. Da una parte il tappo verde, dall’altra quello bianco. “Fa un po’ caldo ed è un po’ liquida, ma la consistenza è buona. Com’è? Uguale, identica, buonissima”, dice il testimone nel video. “Adesso faccio un confronto diretto con l’originale: “La differenze c’è soprattutto nel finale del gusto ma devo dire che la Nutella vegana è molto buona”. Prova superata a pieni voti.

Arriva la Nutella vegana, quando i Nutella Biscuits conquistarono il mercato

E chissà se il lancio della Nutella vegana potrà superare quello dei Nutella Biscuits, lanciati sul mercato nel 2019. Confezioni da 15 grammi di biscotto di cui 6 di Nutella introvabili nei supermercati nel primissimo periodo di lancio. Andati a ruba, nonostante il prezzo molto alto per il prodotto (anche il prezzo di lancio della Nutella vegana d’altronde si aggirerà sui 4€ a vasetto). Ad un anno dal lancio il prodotto ha realizzato oltre 141 milioni di euro a sell out, con una quota di circa l’8,5% del mercato dei biscotti. Ferrero aveva ipotizzato di vendere 25 milioni di confezioni ma in realtà è stato superato il tetto dei 47 milioni. Ora con il tappo verde punta a conquistare le nostre tavole.

