“Dispiace che la Schlein dica queste cose. E dimentica che proprio un esponente del Pd come Paola De Micheli ha già svolto questo ruolo, e bene. Fare demagogia così. E’ una nomina che mi è stata richiesta, che faccio con passione, la dedico a mio figlio che segue da sempre questo sport”. Così Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vice segretario della Lega, intervistato dal direttore Adnkronos, Davide Desario a ‘Ponza d’autore’, ha risposto alle dichiarazioni di Elly Schlein che ha parlato di “occupazione militare dello sport”, dopo la nomina di Durigon a presidente della lega pallavolo maschile.

“Nella pallavolo-ha continuato Durigon- siamo primi nel mondo, è il vero made in Italy, ringrazio i presidenti di club che mi hanno chiesto di farlo, spero di aiutare a dare giusto spazio a questo sport, che già lo ha”, ha concluso.

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