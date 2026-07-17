Il nuovo film di Christopher Nolan Odissea fa il boom di incassi al primo giorno di uscita. In sole 24 ore ha raccolto oltre 2 milioni di euro, per la precisione 2.181.715, ed è una quota a dir poco folle se si pensa che il secondo film più visto (Minion & Monsters) ne ha incassati poco più di 100 mila. Con questi numeri il regista britannico migliora il proprio record ottenuto con Oppenheimer, che nel 2023 aveva ottenuto il primo giorno 2.028.000 euro riportando gli spettatori al cinema dopo la pandemia del Covid.

I numeri del film in Italia

In Italia Odissea si aggiudica il secondo incasso dell’anno (al primo giorno) alle spalle de Il Diavolo veste Prada 2, che ha incassato 2.707.615 euro. Occorre però precisare che il film di Nolan dura 172 minuti (quasi tre ore), dunque il numero degli spettatori quotidiani, soprattutto durante la settimana, può risultare sensibilmente ridotto. Il primo giorno di proiezione ha ottenuto ufficialmente dei numeri da capogiro, e di questo passo può sfondare nei prossimi giorni muri impensabili.

La sfida con Spider-Man

Tra pochi giorni uscirà nelle sale il nuovo capitolo di Spider-Man con protagonista Tom Holland (Telemaco in Odissea) e Sisal ha già stimato dei pronostici sui possibili confronti con il film di Nolan, secondo i quali la trama omerica dovrebbe battere il supereroe della Marvel. Secondo le stime, la pellicola del regista britannico potrebbe infatti chiudere la sua corsa con circa 27 milioni di euro guadagnati al botteghino, quota già raggiunta con Oppenheimer nel 2023.

A dare forza a quest’ultima opera di Nolan è sicuramente la trama tratta da uno dei poemi più conosciuti al mondo e studiato soprattutto nelle scuole italiane. Inoltre, alcune scene della pellicola sono state girate alle Eolie e sul litorale di Ostia, oltre ad avere un cast d’eccezione che richiama nomi come Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron e anche Tom Holland e Zendaya, protagonisti del film sul supereroe spara ragnatele. Odissea si candida così a conquistare il botteghino, con la quota di vittoria a 1,67 rispetto al 2.00 assegnato a Spider-Man: Brand New Day.

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Riccardo Tombolini