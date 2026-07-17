L’estate ha ormai preso il via e molti romani stanno già trascorrendo i week end fuori porta nelle località di mare per scappare dal caldo torrido della città. Alcuni però si trovano ancora nella Capitale e per loro la Città Eterna regala degli intrattenimenti golosi per trascorrere al meglio un normale fine settimana di luglio tra musica, arte e gusto. Ecco allora quali sono i migliori eventi da non perdere a Roma nel week end del 18 e 19 luglio.

Bluvertigo a Rock in Roma

I Bluvertigo chiuderanno l’edizione annuale di Rock in Roma all’Ippodromo di Capannelle, il 18 luglio. L’inizio dello show è previsto per le 21:45, con i cancelli che apriranno alle 18:00. Quella dei Bluvertigo sarà una serata volta a rivivere tutti i grandi successi della band capitanata da Morgan. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone.

Summer Fest con Jacob Collier e Frah Quintale

Il musicista britannico Jacob Collier sarà nella Capitale questo fine settimana, al Roma Summer Fest, insieme alla Naonis Orchestra. La sua presenza all’evento capitolino sarà volta a unire il suo approccio innovativo con la forza espressiva e l’orchestra sinfonica che lo accompagnerà, cercando di creare un contatto unico con il pubblico. Il musicista sarà dunque il 18 luglio all‘Auditorium al Parco della Musica. Oltre al musicista britannico farà la sua presenza al Roma Summer Fest anche Frah Quintale, ma il suo turno sarà domenica 19 luglio e canterà dal vivo un mix tra i suoi grandi successi e brani del nuovo album Amor Proprio.

Roma Cinema Arena

Riapre i battenti Roma Cinema Arena, la sala cinematografica all’aperto nel Parco degli Acquedotti che conta circa mille posti a sedere. La sera di sabato 18 luglio, alle 21:15 la sala sotto al cielo romano omaggerà Ettore Scola a dieci anni dalla scomparsa con la proiezione del film “La famiglia“. Domenica 19 luglio sarà invece proiettato un film straniero, di Billy Wilder: “The seven year itch“.

Fai Bei Suoni

Sabato 18 luglio si chiude anche “Fai Bei Suoni“, la manifestazione al Museo del Saxofono che richiama il libro “Fai bei sogni” di Massimo Gramellini, con la serata che sarà affidata a i Brassense – New Breath in Town, gruppo capace di fondere swing, funk, jazz e musica contemporanea insieme alla voce della cantante cubana Irina Arozarena.

Festa della birra

Dal 17 al 19 luglio a Rocca Priora ci sarà la Festa della Birra, dove per tre sere Piazza Nassyria farà spazio a centinaia di persone che si potranno godere la serata. Per l’occasione saranno allestite numerose tavolate per far sedere quanti più ospiti possibili e farli godere di birre alla spina, buon cibo e ottima musica.

Sagra delle cordicelle

Sabato 18 luglio ci sarà la Sagra delle Cordicelle a Collalto Sabino. Le cordicelle sono sono una pasta rustica preparate solamente con acqua e farina, e si lavora a mano per ottenere dei fili sottili e lunghi che ricordano, da qui il nome della pasta, delle corde. Si tratta di una ricetta antica, tipica della zona di Collalto Sabino, che ogni anno regala un giorno tra le vie del borgo.

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Riccardo Tombolini